Directory Aziendale
Rivian
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda
    Levels FYI Logo
  • Stipendi
  • Ingegnere Meccanico

  • Manufacturing Engineer

Rivian Manufacturing Engineer Stipendi

La retribuzione Manufacturing Engineer in United States presso Rivian varia da $69.3K per year per RIV-3 a $186K per year per RIV-5. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $195K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Rivian. Ultimo aggiornamento: 10/8/2025

Media Livello
Aggiungi CompensoConfronta Livelli
Nome Livello
Totale
Base
Azioni ()
Bonus
RIV-3
Mechanical Engineer
$69.3K
$69.3K
$0
$0
RIV-4
Mechanical Engineer II
$119K
$96.5K
$22.5K
$0
RIV-5
Senior Mechanical Engineer
$186K
$136K
$42.2K
$8K
RIV-6
Staff Mechanical Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Visualizza 3 Altri Livelli
Aggiungi CompensoConfronta Livelli

$160K

Ottieni Quello Che Meriti, Non Farti Sfruttare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e raggiungiamo regolarmente aumenti di $30K+ (a volte $300K+). Fai negoziare il tuo stipendio o fai revisionare il tuo CV dai veri esperti - reclutatori che lo fanno quotidianamente.

Ultimi invii di stipendi
AggiungiAggiungi CompAggiungi Compenso

Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Esporta DatiVisualizza Posizioni Aperte

Calendario di Maturazione

50%

ANNO 1

50%

ANNO 2

Tipo di Azioni
RSU

In Rivian, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 2 anni:

  • 50% matura nel 1st-ANNO (12.50% trimestrale)

  • 50% matura nel 2nd-ANNO (12.50% trimestrale)

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In Rivian, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (25.00% annuale)

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In Rivian, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (6.25% trimestrale)



Ricevi Stipendi Verificati nella tua Casella di Posta

Iscriviti agli Ingegnere Meccanico stipendi verificati.Riceverai i dettagli della retribuzione per email. Scopri di Più

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano la Informativa sulla Privacy e i Termini di Servizio di Google.

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manufacturing Engineer in Rivian in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $253,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Rivian per il ruolo Manufacturing Engineer in United States è $166,000.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Rivian

Aziende Correlate

  • Lucid Motors
  • ChargePoint
  • Aeva
  • Amazon
  • Yahoo
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse