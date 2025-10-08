Directory Aziendale
Rivian and Volkswagen Group Technologies Ingegnere Software Backend Stipendi a United States

Il pacchetto di retribuzione Ingegnere Software Backend in United States mediano presso Rivian and Volkswagen Group Technologies ammonta a $194K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Rivian and Volkswagen Group Technologies. Ultimo aggiornamento: 10/8/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Rivian and Volkswagen Group Technologies
Software Engineer
Palo Alto, CA
Totale annuo
$194K
Livello
L4
Base
$160K
Stock (/yr)
$25.5K
Bonus
$8K
Anni in azienda
0 Anni
Anni esp
4 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Rivian and Volkswagen Group Technologies?

$160K

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere Software Backend in Rivian and Volkswagen Group Technologies in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $326,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Rivian and Volkswagen Group Technologies per il ruolo Ingegnere Software Backend in United States è $193,500.

