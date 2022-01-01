Directory delle Aziende
Rite Aid
Rite Aid Stipendi

L'intervallo di stipendi di Rite Aid va da $33,446 in compensazione totale all'anno per un Servizio Clienti all'estremità inferiore a $271,350 per un Responsabile Programmi all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Rite Aid. Ultimo aggiornamento: 8/21/2025

$160K

Sviluppo Aziendale
$258K
Servizio Clienti
$33.4K
Responsabile Data Science
$179K

Data Scientist
$80.4K
Risorse Umane
$86.6K
Tecnologo dell'Informazione (IT)
$62.1K
Legale
$251K
Medico
$83.3K
Designer di Prodotto
$174K
Responsabile Programmi
$271K
Vendite
$39.8K
Analista di Cybersicurezza
$241K
Ingegnere del Software
$66.2K
Responsabile Ingegneria Software
$206K
Architetto di Soluzioni
$164K
FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in Rite Aid è Responsabile Programmi at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $271,350. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Rite Aid è di $164,175.

