Il pacchetto di retribuzione Ingegnere Software Backend in Israel mediano presso Riskified ammonta a ₪457K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Riskified. Ultimo aggiornamento: 10/8/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Riskified
Software Engineer
Tel Aviv, TA, Israel
Totale annuo
₪457K
Livello
Software Developer II
Base
₪418K
Stock (/yr)
₪39.8K
Bonus
₪0
Anni in azienda
3 Anni
Anni esp
7 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Riskified?

₪566K

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere Software Backend in Riskified in Israel raggiunge una retribuzione totale annua di ₪544,294. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Riskified per il ruolo Ingegnere Software Backend in Israel è ₪479,589.

