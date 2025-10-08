Directory Aziendale
Riot Games Ingegnere Software Video Game Stipendi a Greater Seattle Area

La retribuzione Ingegnere Software Video Game in Greater Seattle Area presso Riot Games varia da $292K per year per P4 a $367K per year per P5. Il pacchetto di retribuzione in Greater Seattle Area mediano year ammonta a $304K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Riot Games. Ultimo aggiornamento: 10/8/2025

Nome Livello
Totale
Base
Azioni ()
Bonus
P1
Associate Software Engineer(Livello Base)
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
P4
Staff Software Engineer
$292K
$224K
$0
$67.8K
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Quali sono i livelli di carriera presso Riot Games?

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere Software Video Game in Riot Games in Greater Seattle Area raggiunge una retribuzione totale annua di $396,538. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Riot Games per il ruolo Ingegnere Software Video Game in Greater Seattle Area è $292,000.

Altre Risorse