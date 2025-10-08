La retribuzione Ingegnere Software Video Game in Greater Los Angeles Area presso Riot Games varia da $141K per year per P1 a $375K per year per P5. Il pacchetto di retribuzione in Greater Los Angeles Area mediano year ammonta a $218K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Riot Games. Ultimo aggiornamento: 10/8/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni ()
Bonus
P1
$141K
$128K
$0
$13K
P2
$189K
$156K
$5.8K
$27K
P3
$219K
$185K
$3.8K
$30.6K
P4
$285K
$239K
$0
$46.7K
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
