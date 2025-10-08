La retribuzione Ingegnere Software Full-Stack in United States presso Riot Games varia da $140K per year per P1 a $292K per year per P4. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $215K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Riot Games. Ultimo aggiornamento: 10/8/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni ()
Bonus
P1
$140K
$127K
$3K
$9.6K
P2
$193K
$162K
$1.3K
$29.2K
P3
$244K
$192K
$3.4K
$48.9K
P4
$292K
$228K
$7K
$57.9K
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***