Directory Aziendale
Riot Games
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda
    Levels FYI Logo
  • Stipendi
  • Ingegnere del Software

  • Ingegnere Software Full-Stack

Riot Games Ingegnere Software Full-Stack Stipendi

La retribuzione Ingegnere Software Full-Stack in United States presso Riot Games varia da $140K per year per P1 a $292K per year per P4. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $215K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Riot Games. Ultimo aggiornamento: 10/8/2025

Media Livello
Aggiungi CompensoConfronta Livelli
Nome Livello
Totale
Base
Azioni ()
Bonus
P1
Associate Software Engineer(Livello Base)
$140K
$127K
$3K
$9.6K
P2
Software Engineer
$193K
$162K
$1.3K
$29.2K
P3
Senior Software Engineer
$244K
$192K
$3.4K
$48.9K
P4
Staff Software Engineer
$292K
$228K
$7K
$57.9K
Visualizza 3 Altri Livelli
Aggiungi CompensoConfronta Livelli

$160K

Ottieni Quello Che Meriti, Non Farti Sfruttare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e raggiungiamo regolarmente aumenti di $30K+ (a volte $300K+). Fai negoziare il tuo stipendio o fai revisionare il tuo CV dai veri esperti - reclutatori che lo fanno quotidianamente.

Ultimi invii di stipendi
AggiungiAggiungi CompAggiungi Compenso

Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Esporta DatiVisualizza Posizioni Aperte

Contribuisci
Quali sono i livelli di carriera presso Riot Games?

Ricevi Stipendi Verificati nella tua Casella di Posta

Iscriviti agli Ingegnere del Software stipendi verificati.Riceverai i dettagli della retribuzione per email. Scopri di Più

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano la Informativa sulla Privacy e i Termini di Servizio di Google.

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere Software Full-Stack in Riot Games in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $326,044. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Riot Games per il ruolo Ingegnere Software Full-Stack in United States è $223,750.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Riot Games

Aziende Correlate

  • Epic Games
  • Pocket Gems
  • Blizzard Entertainment
  • Valve
  • Bungie
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse