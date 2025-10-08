La retribuzione Technical Accountant in United States presso Riot Games varia da $179K per year per P3 a $246K per year per P4. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Riot Games. Ultimo aggiornamento: 10/8/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni ()
Bonus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
$179K
$148K
$0
$30.6K
P4
$246K
$219K
$0
$26.8K
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
