RingCentral Ingegnere Software Full-Stack Stipendi a India

La retribuzione Ingegnere Software Full-Stack in India presso RingCentral ammonta a ₹2.59M per year per L1. Il pacchetto di retribuzione in India mediano year ammonta a ₹2.71M. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di RingCentral. Ultimo aggiornamento: 10/8/2025

Media Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni ()
Bonus
L1
(Livello Base)
₹2.59M
₹2.22M
₹148K
₹217K
L2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In RingCentral, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere Software Full-Stack in RingCentral in India raggiunge una retribuzione totale annua di ₹4,661,832. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in RingCentral per il ruolo Ingegnere Software Full-Stack in India è ₹2,692,442.

Altre Risorse