Ridgemont Equity Partners Stipendi

Lo stipendio di Ridgemont Equity Partners varia da $121,390 in retribuzione totale all'anno per un Vendite nella fascia bassa fino a $278,600 per un Ingegnere del Software nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Ridgemont Equity Partners. Ultimo aggiornamento: 11/29/2025

Vendite
$121K
Ingegnere del Software
$279K
FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Ridgemont Equity Partners è Ingegnere del Software at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $278,600. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Ridgemont Equity Partners è $199,995.

Altre Risorse

