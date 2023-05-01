Directory Aziendale
Rhumbix
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda

Rhumbix Stipendi

Lo stipendio di Rhumbix varia da $150,750 in retribuzione totale all'anno per un Designer di Prodotto nella fascia bassa fino a $187,060 per un Ingegnere del Software nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Rhumbix. Ultimo aggiornamento: 11/29/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Designer di Prodotto
$151K
Ingegnere del Software
$187K
Manca la tua qualifica?

Cerca tutti i stipendi sulla nostra pagina retribuzioni oppure aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Rhumbix è Ingegnere del Software at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $187,060. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Rhumbix è $168,905.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Rhumbix

Aziende Correlate

  • Intuit
  • Coinbase
  • Flipkart
  • Tesla
  • Amazon
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/rhumbix/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.