La retribuzione Ingegnere Software Full-Stack in United States presso Research Innovations ammonta a $164K per year per Senior Software Engineer. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $173K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Research Innovations. Ultimo aggiornamento: 10/8/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni ()
Bonus
Software Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$164K
$159K
$0
$5.3K
Principal Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***