Replicated
Replicated Stipendi

Lo stipendio di Replicated varia da $170,000 in retribuzione totale all'anno per un Ingegnere del Software nella fascia bassa fino a $245,000 per un Manager di Ingegneria del Software nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Replicated. Ultimo aggiornamento: 10/24/2025

Ingegnere del Software
Median $170K
Ingegnere di Vendita
$216K
Manager di Ingegneria del Software
$245K

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
Options

In Replicated, le Options sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (1.04% per periodo)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (1.04% per periodo)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (1.04% per periodo)

FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Replicated è Manager di Ingegneria del Software at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $245,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Replicated è $215,761.

