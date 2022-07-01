Directory Aziendale
Replicant
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda

Replicant Stipendi

Lo stipendio di Replicant varia da $73,738 in retribuzione totale all'anno per un Vendite nella fascia bassa fino a $306,000 per un Ingegnere di Vendita nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Replicant. Ultimo aggiornamento: 8/29/2025

$160K

Ottieni Quello Che Meriti, Non Farti Sfruttare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e raggiungiamo regolarmente aumenti di $30K+ (a volte $300K+). Fai negoziare il tuo stipendio o fai revisionare il tuo CV dai veri esperti - reclutatori che lo fanno quotidianamente.

Ingegnere del Software
Median $103K
Designer di Prodotto
$84.3K
Manager di Prodotto
$251K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

83 47
83 47
Vendite
$73.7K
Ingegnere di Vendita
$306K
Manager di Ingegneria del Software
$139K
Architetto di Soluzioni
$84.1K
Manca la tua qualifica?

Cerca tutti i stipendi sulla nostra pagina retribuzioni oppure aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In Replicant, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)

Hai una domanda? Chiedi alla community.

Visita la community di Levels.fyi per interagire con dipendenti di diverse aziende, ricevere consigli di carriera e molto altro.

Visita ora!

FAQ

أعلى وظيفة أجراً في Replicant هي Ingegnere di Vendita at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $306,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Replicant هو $103,013.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Replicant

Aziende Correlate

  • Facebook
  • PayPal
  • Flipkart
  • Snap
  • Google
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse