La retribuzione totale Data Scientist media in United Kingdom presso Renaissance Learning varia da £42.4K a £60.4K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Renaissance Learning. Ultimo aggiornamento: 10/30/2025

Retribuzione Totale Media

£48.6K - £56.8K
United Kingdom
Range Comune
Range Possibile
£42.4K£48.6K£56.8K£60.4K
Range Comune
Range Possibile

Quali sono i livelli di carriera presso Renaissance Learning?

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Data Scientist in Renaissance Learning in United Kingdom raggiunge una retribuzione totale annua di £60,431. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Renaissance Learning per il ruolo Data Scientist in United Kingdom è £42,353.

