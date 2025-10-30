La retribuzione Analista di Dati in United States presso Remitly varia da $173K per year per L2 a $150K per year per L3. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $163K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Remitly. Ultimo aggiornamento: 10/30/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$173K
$120K
$52.5K
$0
L3
$150K
$115K
$35K
$0
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
25%
ANNO 1
25%
ANNO 2
25%
ANNO 3
25%
ANNO 4
In Remitly, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:
25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)
25% matura nel 2nd-ANNO (6.25% trimestrale)
25% matura nel 3rd-ANNO (6.25% trimestrale)
25% matura nel 4th-ANNO (6.25% trimestrale)