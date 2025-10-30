Directory Aziendale
Il pacchetto di retribuzione Manager di Prodotto in India mediano presso Reliance Industries Limited ammonta a ₹2.71M per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Reliance Industries Limited. Ultimo aggiornamento: 10/30/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Reliance Industries Limited
Product Manager
Gurgaon, HR, India
Totale annuo
₹2.71M
Livello
Manager
Base
₹2.03M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹674K
Anni in azienda
1 Anno
Anni esp
4 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Reliance Industries Limited?
Ultimi invii di stipendi
FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager di Prodotto in Reliance Industries Limited in India raggiunge una retribuzione totale annua di ₹5,487,359. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Reliance Industries Limited per il ruolo Manager di Prodotto in India è ₹2,551,691.

Altre Risorse