La retribuzione totale Manager di Design di Prodotto media in India presso Reliance Industries Limited varia da ₹2.3M a ₹3.15M per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Reliance Industries Limited. Ultimo aggiornamento: 10/30/2025

Retribuzione Totale Media

₹2.49M - ₹2.96M
India
Range Comune
Range Possibile
₹2.3M₹2.49M₹2.96M₹3.15M
Range Comune
Range Possibile

Quali sono i livelli di carriera presso Reliance Industries Limited?

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager di Design di Prodotto in Reliance Industries Limited in India raggiunge una retribuzione totale annua di ₹3,146,944. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Reliance Industries Limited per il ruolo Manager di Design di Prodotto in India è ₹2,298,637.

