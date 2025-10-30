Directory Aziendale
Reliance Industries Limited
Reliance Industries Limited Manager di Data Science Stipendi

Il pacchetto di retribuzione Manager di Data Science in India mediano presso Reliance Industries Limited ammonta a ₹5.08M per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Reliance Industries Limited. Ultimo aggiornamento: 10/30/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Reliance Industries Limited
Data Science Manager
hidden
Totale annuo
₹5.08M
Livello
-
Base
₹4.46M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹622K
Anni in azienda
3 Anni
Anni esp
9 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Reliance Industries Limited?
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Esporta Dati

Contribuisci

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager di Data Science in Reliance Industries Limited in India raggiunge una retribuzione totale annua di ₹9,878,950. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Reliance Industries Limited per il ruolo Manager di Data Science in India è ₹5,077,695.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Reliance Industries Limited

