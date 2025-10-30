Directory Aziendale
La retribuzione totale Manager di Programma Tecnico media in Sweden presso RELEX Solutions varia da SEK 571K a SEK 795K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di RELEX Solutions. Ultimo aggiornamento: 10/30/2025

Retribuzione Totale Media

SEK 612K - SEK 721K
Sweden
Range Comune
Range Possibile
SEK 571KSEK 612KSEK 721KSEK 795K
Range Comune
Range Possibile

Quali sono i livelli di carriera presso RELEX Solutions?

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager di Programma Tecnico in RELEX Solutions in Sweden raggiunge una retribuzione totale annua di SEK 795,385. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in RELEX Solutions per il ruolo Manager di Programma Tecnico in Sweden è SEK 571,045.

