RELEX Solutions
RELEX Solutions Ingegnere del Software Stipendi

Il pacchetto di retribuzione Ingegnere del Software in Finland mediano presso RELEX Solutions ammonta a €63.3K per year.

Pacchetto Mediano
company icon
RELEX Solutions
Software Engineer
Helsinki, ES, Finland
Totale annuo
€63.3K
Livello
L3
Base
€63.3K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Anni in azienda
3 Anni
Anni esp
15 Anni
Ultimi invii di stipendi
FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in RELEX Solutions in Finland raggiunge una retribuzione totale annua di €86,575. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in RELEX Solutions per il ruolo Ingegnere del Software in Finland è €63,294.

Altre Risorse