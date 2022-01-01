Directory Aziendale
Relativity
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda

Relativity Stipendi

Lo stipendio di Relativity varia da $102,060 in retribuzione totale all'anno per un Ingegnere del Software nella fascia bassa fino a $298,500 per un Operazioni di Business nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Relativity. Ultimo aggiornamento: 10/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ingegnere del Software
Software Engineer $102K
Advanced Software Engineer $120K
Senior Software Engineer $150K
Lead Software Engineer $178K

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Full-Stack

Manager di Prodotto
Median $140K
Manager di Ingegneria del Software
Median $210K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Designer di Prodotto
Median $119K
Operazioni di Business
$299K
Manager di Data Science
$217K
Data Scientist
$147K
Marketing
$168K
Cybersecurity Analyst
$145K
UX Researcher
$110K
Manca la tua qualifica?

Cerca tutti i stipendi sulla nostra pagina retribuzioni oppure aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


Calendario di Maturazione

5%

ANNO 1

15%

ANNO 2

30%

ANNO 3

50%

ANNO 4

Tipo di Azioni
Options

In Relativity, le Options sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 5% matura nel 1st-ANNO (5.00% annuale)

  • 15% matura nel 2nd-ANNO (15.00% annuale)

  • 30% matura nel 3rd-ANNO (30.00% annuale)

  • 50% matura nel 4th-ANNO (50.00% annuale)

Hai una domanda? Chiedi alla community.

Visita la community di Levels.fyi per interagire con dipendenti di diverse aziende, ricevere consigli di carriera e molto altro.

Visita ora!

FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Relativity è Operazioni di Business at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $298,500. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Relativity è $147,131.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Relativity

Aziende Correlate

  • Sema4
  • SpyCloud
  • Azavea
  • Mastercard
  • Veritas Technologies
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse