Regalix Stipendi

Lo stipendio di Regalix varia da $3,649 in retribuzione totale all'anno per un Servizio Clienti nella fascia bassa fino a $9,563 per un Analista di Dati nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Regalix. Ultimo aggiornamento: 10/25/2025

Servizio Clienti
$3.6K
Analista di Dati
$9.6K
Ingegnere del Software
$7K

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Regalix è Analista di Dati at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $9,563. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Regalix è $6,978.

