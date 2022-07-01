Directory Aziendale
Reflex Media
Reflex Media Stipendi

Lo stipendio di Reflex Media varia da $31,115 in retribuzione totale all'anno per un Designer di Prodotto nella fascia bassa fino a $155,775 per un Manager di Data Science nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Reflex Media. Ultimo aggiornamento: 10/24/2025

Manager di Data Science
$156K
Designer di Prodotto
$31.1K
Ingegnere del Software
$109K

FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Reflex Media è Manager di Data Science at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $155,775. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Reflex Media è $109,450.

Altre Risorse