Directory Aziendale
REEF
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda

REEF Stipendi

Lo stipendio di REEF varia da $72,000 in retribuzione totale all'anno per un Analista di Business nella fascia bassa fino a $225,106 per un Vendite nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di REEF. Ultimo aggiornamento: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Analista di Business
Median $72K
Manager di Prodotto
Median $85K
Project Manager
$113K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Vendite
$225K
Ingegnere del Software
Median $80K
Manca la tua qualifica?

Cerca tutti i stipendi sulla nostra pagina retribuzioni oppure aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


Calendario di Maturazione

20%

ANNO 1

20%

ANNO 2

20%

ANNO 3

20%

ANNO 4

20%

ANNO 5

Tipo di Azioni
Options

In REEF, le Options sono soggette a un calendario di maturazione di 5 anni:

  • 20% matura nel 1st-ANNO (20.00% annuale)

  • 20% matura nel 2nd-ANNO (1.67% mensile)

  • 20% matura nel 3rd-ANNO (1.67% mensile)

  • 20% matura nel 4th-ANNO (1.67% mensile)

  • 20% matura nel 5th-ANNO (1.67% mensile)

Hai una domanda? Chiedi alla community.

Visita la community di Levels.fyi per interagire con dipendenti di diverse aziende, ricevere consigli di carriera e molto altro.

Visita ora!

FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in REEF è Vendite at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $225,106. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in REEF è $85,000.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per REEF

Aziende Correlate

  • LogicGate
  • Mindbody
  • Chenega
  • Saviynt
  • Smarsh
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse