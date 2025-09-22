Directory Aziendale
Reddit
    Levels FYI Logo
  • Stipendi
  • Vendite

  • Tutti gli stipendi Vendite

Reddit Vendite Stipendi

La retribuzione Vendite in United States presso Reddit varia da $200K per year per IC1 a $318K per year per IC5. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $184K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Reddit. Ultimo aggiornamento: 9/22/2025

Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
IC1
Sales I
$200K
$165K
$0
$35K
IC2
Sales II
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
Sales III
$140K
$128K
$1.5K
$10.3K
IC4
Senior Sales
$174K
$152K
$12K
$9.3K
logo di Reddit

$20K

Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Calendario di Maturazione

100%

ANNO 1

In Reddit, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 1 anni:

  • 100% matura nel 1st-ANNO (100.00% annuale)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In Reddit, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In Reddit, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (6.25% trimestrale)

Vesting Schedule 100% after year 1.



Posizioni Incluse

Account Manager

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Vendite in Reddit in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $318,100. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Reddit per il ruolo Vendite in United States è $140,000.

