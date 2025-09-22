Directory Aziendale
La retribuzione totale Tecnologo dell'Informazione (IT) media presso Reddit varia da $177K a $243K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Reddit. Ultimo aggiornamento: 9/22/2025

Retribuzione Totale Media

$192K - $228K
United States
Range Comune
Range Possibile
$177K$192K$228K$243K
Range Comune
Range Possibile

Calendario di Maturazione

100%

ANNO 1

In Reddit, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 1 anni:

  • 100% matura nel 1st-ANNO (100.00% annuale)

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In Reddit, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In Reddit, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (6.25% trimestrale)

FAQ

The highest paying salary package reported for a Tecnologo dell'Informazione (IT) at Reddit sits at a yearly total compensation of $242,650. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Reddit for the Tecnologo dell'Informazione (IT) role is $177,240.

