Reddit
Reddit Analista di Dati Stipendi

La retribuzione totale Analista di Dati media in United States presso Reddit varia da $214K a $298K per year. Ultimo aggiornamento: 9/22/2025

Retribuzione Totale Media

$229K - $270K
United States
Range Comune
Range Possibile
$214K$229K$270K$298K
Range Comune
Range Possibile

logo di Reddit

Calendario di Maturazione

100%

ANNO 1

In Reddit, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 1 anni:

  • 100% matura nel 1st-ANNO (100.00% annuale)

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In Reddit, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In Reddit, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (6.25% trimestrale)

FAQ

El paquete salarial más alto reportado para un Analista di Dati en Reddit in United States está en una compensación total anual de $297,943. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Reddit para el puesto de Analista di Dati in United States es $213,908.

Altre Risorse