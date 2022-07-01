Directory Aziendale
Rebellion Defense
Rebellion Defense Stipendi

Lo stipendio di Rebellion Defense varia da $100,500 in retribuzione totale all'anno per un Manager di Prodotto nella fascia bassa fino a $230,648 per un Manager di Ingegneria del Software nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Rebellion Defense. Ultimo aggiornamento: 8/29/2025

$160K

Ingegnere del Software
Median $150K

Ingegnere Software Full-Stack

Chief of Staff
$209K
Risorse Umane
$166K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

83 47
83 47
Marketing
$166K
Manager di Prodotto
$101K
Recruiter
$176K
Manager di Ingegneria del Software
$231K
Architetto di Soluzioni
$219K
El puesto con mayor remuneración reportado en Rebellion Defense es Manager di Ingegneria del Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $230,648. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Rebellion Defense es $170,850.

Altre Risorse