La retribuzione Ingegnere del Software in United States presso realtor.com varia da $111K per year per T1 a $255K per year per T6. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $195K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di realtor.com. Ultimo aggiornamento: 9/28/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
T1
$111K
$109K
$147
$2K
T2
$140K
$126K
$6K
$7.8K
T3
$201K
$159K
$25.2K
$17K
T4
$223K
$173K
$26K
$24.2K
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
Nessuno stipendio trovato
