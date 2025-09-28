Directory Aziendale
realtor.com
  • Stipendi
  • Data Scientist

  • Tutti gli stipendi Data Scientist

realtor.com Data Scientist Stipendi

La retribuzione Data Scientist in United States presso realtor.com varia da $141K per year per T2 a $196K per year per T5. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $181K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di realtor.com. Ultimo aggiornamento: 9/28/2025

Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
T1
Data Scientist 1
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
Data Scientist 2
$141K
$134K
$1.3K
$5.6K
T3
Senior Data Scientist
$192K
$158K
$15.8K
$18.4K
T4
Staff Data Scientist
$235K
$184K
$32.3K
$19.2K
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Quali sono i livelli di carriera presso realtor.com?

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Data Scientist in realtor.com in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $243,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in realtor.com per il ruolo Data Scientist in United States è $167,000.

