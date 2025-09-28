La retribuzione Data Scientist in United States presso realtor.com varia da $141K per year per T2 a $196K per year per T5. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $181K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di realtor.com. Ultimo aggiornamento: 9/28/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
T1
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
$141K
$134K
$1.3K
$5.6K
T3
$192K
$158K
$15.8K
$18.4K
T4
$235K
$184K
$32.3K
$19.2K
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
