Il pacchetto di retribuzione Manager di Progetto in Taiwan mediano presso Realtek Semiconductor ammonta a NT$3.42M per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Realtek Semiconductor.

Pacchetto Mediano
company icon
Realtek Semiconductor
Project Manager
Hsin-chu, TP, Taiwan
Totale annuo
NT$3.42M
Livello
8
Base
NT$1.9M
Stock (/yr)
NT$0
Bonus
NT$1.52M
Anni in azienda
2 Anni
Anni esp
14 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Realtek Semiconductor?

NT$5.08M

Ultimi invii di stipendi
Nessuno stipendio trovato
FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager di Progetto in Realtek Semiconductor in Taiwan raggiunge una retribuzione totale annua di NT$5,207,790. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Realtek Semiconductor per il ruolo Manager di Progetto in Taiwan è NT$3,308,468.

