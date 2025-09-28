Directory Aziendale
Realtek Semiconductor
Il pacchetto di retribuzione Ingegnere Hardware in Taiwan mediano presso Realtek Semiconductor ammonta a NT$2.27M per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Realtek Semiconductor. Ultimo aggiornamento: 9/28/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Realtek Semiconductor
Hardware Engineer
Hsin-chu, TP, Taiwan
Totale annuo
NT$2.27M
Livello
Senior Engineer
Base
NT$1.58M
Stock (/yr)
NT$0
Bonus
NT$684K
Anni in azienda
3 Anni
Anni esp
7 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Realtek Semiconductor?

NT$5.08M

Ultimi invii di stipendi
Posizioni Incluse

ASIC Engineer

SoC Engineer

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere Hardware in Realtek Semiconductor in Taiwan raggiunge una retribuzione totale annua di NT$4,062,649. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Realtek Semiconductor per il ruolo Ingegnere Hardware in Taiwan è NT$2,298,922.

Altre Risorse