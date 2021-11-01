Directory Aziendale
Realtek Semiconductor
Realtek Semiconductor Stipendi

Lo stipendio di Realtek Semiconductor varia da $66,504 in retribuzione totale all'anno per un Designer di Prodotto nella fascia bassa fino a $107,657 per un Manager di Progetto nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Realtek Semiconductor. Ultimo aggiornamento: 8/29/2025

$160K

Ingegnere Hardware
Median $71K

Ingegnere ASIC

Ingegnere SoC

Ingegnere del Software
Median $75.9K

Ingegnere di Rete

Manager di Progetto
Median $108K

Designer di Prodotto
Median $66.5K
Manager di Ingegneria del Software
Median $106K
Data Scientist
$100K
Ingegnere Elettrico
$79.7K
Legale
$75.8K
Manager di Prodotto
$73.9K
Manager di Programma Tecnico
$68.6K
FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Realtek Semiconductor è Manager di Progetto con una retribuzione totale annua di $107,657. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Realtek Semiconductor è $75,847.

Altre Risorse