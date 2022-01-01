RBC Stipendi

Directory Aziendale
Lo stipendio di RBC varia da $36,123 in retribuzione totale all'anno per un Vendite in Canada nella fascia bassa fino a $201,000 per un Chief of Staff in United States nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di RBC. Ultimo aggiornamento: 10/24/2025

Ingegnere del Software
PL10 $50.4K
PL09 $58.9K
PL08 $80.7K
PL07 $110K
PL06 $121K
PL05 $118K

Ingegnere iOS

Ingegnere Software Frontend

Ingegnere Machine Learning

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Full-Stack

Ingegnere di Rete

Ingegnere Software Quality Assurance (QA)

Ingegnere di Dati

Ingegnere DevOps

Ingegnere Site Reliability

Analista di Business
PL10 $38.4K
PL09 $50.4K
PL08 $69.8K
PL07 $83.8K
PL05 $51.5K
Manager di Prodotto
PL08 $85.3K
PL07 $101K
PL06 $128K

Data Scientist
PL08 $77.6K
PL07 $101K
PL06 $168K
Analista Finanziario
Median $64.3K

Risk Analyst

Designer di Prodotto
PL08 $77.1K
PL07 $102K

UX Designer

Manager di Ingegneria del Software
Median $127K
Analista di Dati
Median $57.7K
Manager di Progetto
Median $71.1K
Banchiere d'Investimento
Median $75.1K
Architetto di Soluzioni
Median $115K

Data Architect

Cloud Security Architect

Cybersecurity Analyst
Median $72.3K
Information Technologist (IT)
Median $64.7K
UX Researcher
Median $86.7K
Attuario
Median $68.7K
Contabile
Median $71K
Operazioni di Business
Median $51.1K
Servizio Clienti
Median $38K
Marketing
Median $101K
Vendite
Median $36.1K
Manager di Programma
Median $138K
Manager di Operazioni di Business
Median $99K
Manager di Programma Tecnico
Median $100K
Manager di Data Science
Median $82.1K
Assistente Amministrativo
$38.3K
Sviluppo Business
$44.7K
Chief of Staff
$201K
Sviluppo Aziendale
$110K
Graphic Designer
$48.9K
Risorse Umane
$200K
Legale
$56.8K
Consulente di Management
$44.4K
Operazioni di Marketing
Median $69.5K
Manager Partnership
$113K
Manager di Design di Prodotto
$164K
Technical Writer
$45.2K
Total Rewards
$95.6K
Venture Capitalist
$121K
Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In RBC, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)

FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in RBC è Chief of Staff at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $201,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in RBC è $79,163.

