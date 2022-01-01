Razorpay Stipendi

Directory delle Aziende
L'intervallo di stipendi di Razorpay va da $4,880 in compensazione totale all'anno per un Operazioni di Marketing all'estremità inferiore a $200,862 per un Architetto di Soluzioni all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Razorpay. Ultimo aggiornamento: 8/24/2025

$160K

Ingegnere del Software
Software Engineer $24.1K
Senior Software Engineer $46.9K
Lead Software Engineer $67.1K
Staff Software Engineer $74.6K

Ingegnere Software Frontend

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Full-Stack

Ingegnere DevOps

Responsabile Ingegneria Software
Median $101K
Product Manager
Product Manager $64.5K
Senior Product Manager $79.3K
Principal Product Manager $114K

Designer di Prodotto
Median $44.8K

Designer UX

Analista di Business
Median $22.8K
Data Scientist
Median $33.9K
Responsabile Programmi Tecnici
Median $58.2K
Sviluppo Aziendale
$73.2K
Analista di Dati
$14K
Responsabile Data Science
$194K
Risorse Umane
$76.3K
Consulente di Gestione
$63.8K
Marketing
$33.6K
Operazioni di Marketing
$4.9K
Responsabile Design di Prodotto
$67.4K
Responsabile Programmi
$29.6K
Project Manager
$24.5K
Vendite
$141K
Architetto di Soluzioni
$201K
Redattore Tecnico
$29.4K
Calendario di Vesting

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azione
RSU

In Razorpay, le RSUs sono soggette a un calendario di vesting di 4 anni:

  • 25% si matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% si matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% si matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% si matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)

7 years post-termination exercise window.

FAQ

The highest paying role reported at Razorpay is Architetto di Soluzioni at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $200,862. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Razorpay is $63,845.

