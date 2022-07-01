Directory Aziendale
Raya
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda

Raya Stipendi

Lo stipendio di Raya varia da $4,534 in retribuzione totale all'anno per un Analista di Business nella fascia bassa fino a $190,950 per un Manager di Prodotto nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Raya. Ultimo aggiornamento: 9/17/2025

$160K

Ottieni Quello Che Meriti, Non Farti Sfruttare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e raggiungiamo regolarmente aumenti di $30K+ (a volte $300K+). Fai negoziare il tuo stipendio o fai revisionare il tuo CV dai veri esperti - reclutatori che lo fanno quotidianamente.

Ingegnere del Software
Median $175K
Analista di Business
$4.5K
Data Scientist
$11.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Manager di Prodotto
$191K
Manca la tua qualifica?

Cerca tutti i stipendi sulla nostra pagina retribuzioni oppure aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Raya è Manager di Prodotto at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $190,950. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Raya è $93,470.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Raya

Aziende Correlate

  • Uber
  • Google
  • Airbnb
  • Lyft
  • Databricks
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse