  • Stipendi
  • Ingegnere del Software

  • Tutti gli stipendi Ingegnere del Software

Rapyd Ingegnere del Software Stipendi

Il pacchetto di retribuzione Ingegnere del Software in United Arab Emirates mediano presso Rapyd ammonta a AED 441K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Rapyd. Ultimo aggiornamento: 10/27/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Rapyd
Backend Software Engineer
Dubai, DU, United Arab Emirates
Totale annuo
AED 441K
Livello
Backend Developer
Base
AED 441K
Stock (/yr)
AED 0
Bonus
AED 0
Anni in azienda
2 Anni
Anni esp
5 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Rapyd?
Block logo
+AED 213K
Robinhood logo
+AED 327K
Stripe logo
+AED 73.5K
Datadog logo
+AED 129K
Verily logo
+AED 80.8K
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Stipendi di Stage

Posizioni Incluse

Ingegnere Software Backend

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in Rapyd in United Arab Emirates raggiunge una retribuzione totale annua di AED 516,795. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Rapyd per il ruolo Ingegnere del Software in United Arab Emirates è AED 431,998.

