Directory Aziendale
Rakuten Symphony
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda

Rakuten Symphony Stipendi

Lo stipendio di Rakuten Symphony varia da $22,990 in retribuzione totale all'anno per un Analista di Business nella fascia bassa fino a $97,040 per un Manager di Ingegneria del Software nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Rakuten Symphony. Ultimo aggiornamento: 10/13/2025

$160K

Ottieni Quello Che Meriti, Non Farti Sfruttare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e raggiungiamo regolarmente aumenti di $30K+ (a volte $300K+). Fai negoziare il tuo stipendio o fai revisionare il tuo CV dai veri esperti - reclutatori che lo fanno quotidianamente.

Ingegnere del Software
Median $34.7K
Analista di Business
$23K
Manager di Prodotto
$43.9K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

95 60
95 60
Manager di Progetto
$33.9K
Manager di Ingegneria del Software
$97K
Architetto di Soluzioni
$77.8K
Manca la tua qualifica?

Cerca tutti i stipendi sulla nostra pagina retribuzioni oppure aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

The highest paying role reported at Rakuten Symphony is Manager di Ingegneria del Software at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $97,040. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Rakuten Symphony is $39,334.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Rakuten Symphony

Aziende Correlate

  • Dropbox
  • Stripe
  • Pinterest
  • Amazon
  • Tesla
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse