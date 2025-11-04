Directory Aziendale
Raksul
Raksul Ingegnere del Software Stipendi

Il pacchetto di retribuzione Ingegnere del Software in India mediano presso Raksul ammonta a ₹3.02M per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Raksul. Ultimo aggiornamento: 11/4/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Raksul
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Totale annuo
₹3.02M
Livello
L3
Base
₹2.79M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹229K
Anni in azienda
0-1 Anni
Anni esp
5-10 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Raksul?
Ultimi invii di stipendi
FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in Raksul in India raggiunge una retribuzione totale annua di ₹6,679,487. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Raksul per il ruolo Ingegnere del Software in India è ₹2,787,960.

Altre Risorse