Il pacchetto di retribuzione Manager di Prodotto in Japan mediano presso Raksul ammonta a ¥10.76M per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Raksul. Ultimo aggiornamento: 11/4/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Raksul
Product Manager
Tokyo, TY, Japan
Totale annuo
¥10.76M
Livello
G4
Base
¥9.16M
Stock (/yr)
¥1.59M
Bonus
¥0
Anni in azienda
4 Anni
Anni esp
7 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Raksul?
Block logo
+¥8.68M
Robinhood logo
+¥13.31M
Stripe logo
+¥2.99M
Datadog logo
+¥5.24M
Verily logo
+¥3.29M
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Stipendi di Stage

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager di Prodotto in Raksul in Japan raggiunge una retribuzione totale annua di ¥12,700,575. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Raksul per il ruolo Manager di Prodotto in Japan è ¥10,757,930.

