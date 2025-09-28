Directory Aziendale
Qualtrics
Qualtrics UX Researcher Stipendi

La retribuzione UX Researcher in United States presso Qualtrics ammonta a $145K per year per L4. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Qualtrics. Ultimo aggiornamento: 9/28/2025

Retribuzione Totale Media

$139K - $161K
United States
Range Comune
Range Possibile
$122K$139K$161K$177K
Range Comune
Range Possibile
Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$145K
$141K
$0
$3.5K
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Visualizza 2 Altri Livelli
$160K

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In Qualtrics, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (6.25% trimestrale)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un UX Researcher in Qualtrics in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $177,310. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Qualtrics per il ruolo UX Researcher in United States è $122,180.

