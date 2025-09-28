Directory Aziendale
Qualtrics
    Levels FYI Logo
  • Stipendi
  • Manager di Ingegneria del Software

  • Tutti gli stipendi Manager di Ingegneria del Software

Qualtrics Manager di Ingegneria del Software Stipendi

La retribuzione Manager di Ingegneria del Software in United States presso Qualtrics varia da $342K per year per Associate Manager a $382K per year per Senior Director of Engineering. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $415K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Qualtrics. Ultimo aggiornamento: 9/28/2025

Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
Associate Manager
$342K
$202K
$126K
$14.4K
Manager
$424K
$240K
$154K
$30.4K
Senior Manager
$281K
$176K
$81.3K
$24K
Director of Engineering
$372K
$214K
$92.3K
$65.5K
$160K

Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In Qualtrics, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (6.25% trimestrale)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager di Ingegneria del Software in Qualtrics in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $648,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Qualtrics per il ruolo Manager di Ingegneria del Software in United States è $345,138.

Altre Risorse