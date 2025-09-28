La retribuzione Vendite in United States presso Qualtrics varia da $138K per year per L3 a $390K per year per L6. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $138K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Qualtrics. Ultimo aggiornamento: 9/28/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
L3
$107K
$85.9K
$5.8K
$15K
L4
$158K
$97.5K
$20K
$40K
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$270K
$180K
$66.7K
$22.7K
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
25%
ANNO 1
25%
ANNO 2
25%
ANNO 3
25%
ANNO 4
In Qualtrics, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:
25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)
25% matura nel 2nd-ANNO (6.25% trimestrale)
25% matura nel 3rd-ANNO (6.25% trimestrale)
25% matura nel 4th-ANNO (6.25% trimestrale)