La retribuzione Designer di Prodotto in United States presso Qualtrics varia da $136K per year per L3 a $244K per year per L5. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $200K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Qualtrics. Ultimo aggiornamento: 9/28/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
L3
$136K
$120K
$10.5K
$5.9K
L4
$198K
$151K
$40K
$7.6K
L5
$244K
$174K
$44.8K
$24.7K
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
25%
ANNO 1
25%
ANNO 2
25%
ANNO 3
25%
ANNO 4
In Qualtrics, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:
25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)
25% matura nel 2nd-ANNO (6.25% trimestrale)
25% matura nel 3rd-ANNO (6.25% trimestrale)
25% matura nel 4th-ANNO (6.25% trimestrale)