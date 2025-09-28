Directory Aziendale
La retribuzione totale Manager di Design di Prodotto media in United States presso Qualtrics varia da $287K a $410K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Qualtrics. Ultimo aggiornamento: 9/28/2025

Retribuzione Totale Media

$329K - $386K
United States
Range Comune
Range Possibile
$287K$329K$386K$410K
Range Comune
Range Possibile

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In Qualtrics, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (6.25% trimestrale)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager di Design di Prodotto in Qualtrics in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $410,085. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Qualtrics per il ruolo Manager di Design di Prodotto in United States è $287,410.

