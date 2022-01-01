Directory Aziendale
Qualia
Qualia Stipendi

Lo stipendio di Qualia varia da $55,275 in retribuzione totale all'anno per un Servizio Clienti nella fascia bassa fino a $256,959 per un Manager di Ingegneria del Software nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Qualia. Ultimo aggiornamento: 9/18/2025

$160K

Ingegnere del Software
Median $170K

Ingegnere Software Full-Stack

Manager di Prodotto
Median $200K
Servizio Clienti
$55.3K

Data Scientist
$118K
Marketing
$102K
Recruiter
Median $155K
Vendite
$85.4K
Manager di Ingegneria del Software
$257K
Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In Qualia, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)

FAQ

A função com maior remuneração relatada na Qualia é Manager di Ingegneria del Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $256,959. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Qualia é $136,300.

