Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Qualcomm. Ultimo aggiornamento: 11/12/2025
33.3%
ANNO 1
33.3%
ANNO 2
33.3%
ANNO 3
In Qualcomm, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 3 anni:
33.3% matura nel 1st-ANNO (33.30% annuale)
33.3% matura nel 2nd-ANNO (16.65% semestrale)
33.3% matura nel 3rd-ANNO (16.65% semestrale)
25%
ANNO 1
25%
ANNO 2
25%
ANNO 3
25%
ANNO 4
In Qualcomm, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:
25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)
25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)
25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)
25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)