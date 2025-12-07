Directory Aziendale
PSP Investments
PSP Investments Architetto delle Soluzioni Stipendi

La retribuzione totale Architetto delle Soluzioni media in Canada presso PSP Investments varia da CA$231K a CA$315K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di PSP Investments. Ultimo aggiornamento: 12/7/2025

Retribuzione Totale Media

$180K - $217K
Canada
Range Comune
Range Possibile
$168K$180K$217K$229K
Range Comune
Range Possibile

Quali sono i livelli di carriera presso PSP Investments?

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Architetto delle Soluzioni in PSP Investments in Canada raggiunge una retribuzione totale annua di CA$315,029. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in PSP Investments per il ruolo Architetto delle Soluzioni in Canada è CA$230,840.

