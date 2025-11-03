Directory Aziendale
Proton Manager di Ingegneria del Software Stipendi

Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Proton. Ultimo aggiornamento: 11/3/2025

Retribuzione Totale Media

CHF 156K - CHF 188K
Switzerland
Range Comune
Range Possibile
CHF 145KCHF 156KCHF 188KCHF 198K
Range Comune
Range Possibile

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In Proton, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager di Ingegneria del Software in Proton in Switzerland raggiunge una retribuzione totale annua di CHF 198,260. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Proton per il ruolo Manager di Ingegneria del Software in Switzerland è CHF 145,277.

